Die Hartberger Spieler sind im Urlaub, für Trainer Kurt Russ und Erich Korherr beginnt eine intensive Zeit. Der Kader soll an der einen oder anderen Stelle verändert werden. Und der Vertrag von Jürgen Heil verlängert.

Jürgen Heil (ganz rechts) soll auch in der nächsten Saison mit dem TSV lachen © APA/ERWIN SCHERIAU

Mit dem klar formulierten Ziel unter die ersten Sechs zu kommen, hat Hartberg-Trainer Kurt Russ seine Mannschaft nach dem 2:2 gegen den WAC in die Winterpause entlassen. Eine Woche lang hat die Mannschaft fußballfrei, dann greift der Trainingsplan, am 7. und 8. Jänner finden dann die Leistungstests statt, ab 10. Jänner stehen die Spieler wieder mit dem Trainerteam auf dem Rasen. Von 16. bis 26. Jänner wird dann in der Türkei trainiert.