Heute (17 Uhr, Sky) steigt für Hartberg das erste Duell mit der Austria innerhalb von vier Tagen. In der Bundesliga will man endlich siegen.

SOCCER - BL, Hartberg vs A.Wien © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Exakt 108 Tage ist es her. Am 15. Juli dieses Jahres feierte der TSV Hartberg gegen die Wiener Austria den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Ein 0:0 reichte nach dem 3:2-Auswärtserfolg in der Bundeshauptstadt, um den historischen Einzug in das internationale Geschäft zu fixieren und das blau-weiße Märchen ein Kapitel weiterzuschreiben.