Hartberg reist heute mit 25 Spielern und zehn Betreuern ins Trainingslager nach Lara. Drei Testspiele stehen in den nächsten neun Tagen auf dem Programm. Und jede Menge harte Trainingseinheiten.

Markus Schopp wird in Lara alles genau beobachten © APA/ERWIN SCHERIAU

Zum zweiten Mal verbringt Hartberg die Wintervorbereitung in der Türkei, wieder schlägt die Elf von Trainer Markus Schopp in Lara ihre Zelte auf. Zu 35. verbringen die Hartberger die neun Tage in der Türkei: Neben den Spielern sind mit Schopp, Jürgen Säumel, Danijel Zenkovic, Alexander Kontra und Tormanntrainer Zoltan Varga auch alle fünf Trainer dabei – außerdem: Physiotherapeuten, Masseure und ein Zeugwart.