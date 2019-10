Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Co-Trainer beim TSV Hartberg: Danijel Zenkovic (links) unterstützt seit Sommer Jürgen Säumel © GEPA

Einen Wechsel von Ajax Amsterdam in die österreichische Bundesliga gibt es nicht alle Tage. Einen Wechsel von der niederländischen Metropole in das beschauliche Hartberg kann man sogar schon als kleine Sensation betiteln. So eine gelang dem TSV im Sommer mit der Verpflichtung von Danijel Zenkovic als Co-Trainer und Analyst. Der 32-Jährige war im Jugendbereich für Ajax, Sturm und Salzburg tätig, in der Oststeiermark leitet er erstmals eine Kampfmannschaft. „Wir diskutieren im Training gemeinsam über Inhalte, Übungen und den Aufbau. Ich würde mich als Sparringspartner bezeichnen“, erklärt er.