Hartberg führte in Altach 3:0, musste sich aber letztlich mit einem 3:3 begnügen.

Tadic gelang ein lupenreiner Hattrick © GEPA pictures

Es war ein unglaubliches Fußballmatch, dieses Gastspiel von Hartberg in Altach in der vierten Runde der heimischen Bundesliga. Da führten die Steirer nach der ersten Hälfte mit 3:0, mussten sich aber letztlich mit einem 3:3 zufriedengeben. In der Tabelle liegt Hartberg mit sieben Punkten auf Platz drei.