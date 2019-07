Facebook

Bis auf Christoph Kröpfl und den Langzeitverletzten Peter Tschernegg machten alle Spieler die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Wiener Viktoria (heute, 17.30 Uhr) mit. Kröpfl wird in den kommenden Tagen wieder langsam an das Mannschaftstraining herangeführt. „Wir haben nicht den größten Kader in der Bundesliga und ich will bei keinem Spieler ein Risiko eingehen“, erklärte Trainer Markus Schopp. In der Trainingswoche stand jeden Tag eine Einheit auf dem Programm, vor allem das Umschaltspiel spielte in der Einheit am Donnerstag eine zentrale Rolle. Das Abschlusstraining am Freitag ging auf Kunstrasen über die Bühne, um sich perfekt auf den Gegner einzustellen – gegen die Wiener Viktoria wird auf Kunstrasen gespielt. „Das ist sicher eine Besonderheit. Im Cup kann immer alles passieren“, sagte der wieder voll einsatzfähige Rene Swete.