Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl und Markus Schopp © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Eine Nacht nach dem Klassenerhalt: Was macht Sie am meisten stolz?

Dass es so eine schwere Ausgangssituation war. Wir hatten nichts, mussten eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Diese Entwicklung zu beobachten war besonders. Es gab Höhepunkte: Sturm zu Hause zu besiegen, Rapid zu Hause zu besiegen. Gegen Rapid überhaupt sieben Punkte zu machen. Das ist eine richtig große Geschichte für uns in Hartberg.