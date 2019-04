Facebook

Das zweite Mal trifft Hartberg innerhalb nur weniger Tage auf Rapid. Nach dem offensiv ansprechenden 2:4 in der Oststeiermark sind Kapitän Siegfried Rasswalder, der am Dienstag sein 200. Ligaspiel im Dress der Hartberger absolvierte, und sein Team in Hütteldorf zu Gast. „Ein bisschen hoffen wir schon, dass Rapid nicht mit letzter Konsequenz spielt und den einen oder anderen Akteur schont“, sagt Obmann und Sportdirektor Erich Korherr und denkt dabei schon an das Cup-Finale am Mittwoch, in dem Rapid in Klagenfurt auf Salzburg trifft. „B-Garnitur von Rapid – das ist immer relativ“, sagt Korherr. „Für uns zählt aktuell nur Hartberg“, sagt Rapid-Trainer Didi Kühbauer, der aber auch zugibt, dass es die eine oder andere Veränderung in der Startelf geben wird.

