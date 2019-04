Facebook

Hartberg-Trainer Markus Schopp (rechts) © APA/HANS PUNZ

Die Fans von Hartberg benötigen derzeit jede Menge Geduld. Der letzte Heimsieg der Oststeirer in der Bundesliga war der Erfolg im Derby gegen Sturm Ende Oktober. Seither wartet man vergeblich auf einen vollen Erfolg. Im Abstiegsduell mit Altach sollen endlich wieder drei Punkte her. „Es ist keine einfache Situation für uns. Wir brauchen endlich wieder einen Sieg , dann kommt das Selbstbewusstsein wieder zurück”, sagt Kapitän Siegfried Rasswalder.

Der Routinier ist seit 2013 im Verein und weiß, worauf es in diesen entscheidenden Momenten ankommt. „Jetzt hilft es nicht mehr, schön zu spielen. Wir müssen kämpfen und über den Zweikampf in das Spiel finden.” In den vergangenen Spielen machten sich die Hartberger das Leben aber oft selbst schwer. Gegen Mattersburg und Innsbruck spielte man über weite Strecken gut mit, gab das Spiel am Ende aber immer wieder durch individuelle Fehler in kurzer Zeit aus der Hand. „Gegen Mattersburg zerstörten uns drei Fehler in zehn Minuten eine ordentliche Leistung. Das ist ärgerlich“, sagt Rasswalder.

Schopp kritisiert Fehleranfälligkeit

Ähnlich sieht es Trainer Markus Schopp. Die Fehleranfälligkeit seiner Truppe wäre aktuell der größte Unterschied zu den anderen Teams in der Qualifikationsgruppe. „Die Fehlerquote bricht uns derzeit das Genick. Andere Mannschaften machen solche Fehler einfach nicht.“

Doch auch in der Offensive sieht der Übungsleiter noch viel Luft nach oben. In den letzten beiden Spielen konnten Tadic, Rep und Co. keinen Treffer verbuchen. Das Spiel nach vorne wirkte dabei über weite Strecken ideenlos. „Wir müssen viel überzeugter in der Offensive spielen. Viele Chancen werden wir nicht bekommen, deshalb müssen wir in der letzten Zone mit viel mehr Wucht agieren“, sagt Schopp.

Neben der Fehleranfälligkeit und der Offensive könnte in den letzten Spielen ein weiterer Faktor entscheidend werden: die Fans. „Wir haben seit dem ersten Spiel ein tolles Publikum und brauchen jeden einzelnen Zuschauer, um am Ende unser Ziel erreichen zu können“, appelliert Markus Schopp an die Fans in Blau-Weiß. Und wer weiß, vielleicht zahlt sich das geduldige Warten der Anhänger ja bereits heute beim Spiel gegen Altach aus.