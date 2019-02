Hartberg-Trainer Markus Schopp spricht vor dem Bundesliga-Auftakt gegen St. Pölten am Sonntag über notwendige Änderungen, Lernprozesse, Erwartungshaltungen, Risiken und seine Zukunft.

© APA/HERBERT P. OCZERET

Angenommen, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, zu unterschreiben, dass Sie am Ende der Saison als elftbeste Mannschaft den Klassenerhalt in der Bundesliga fixieren. Was machen Sie?

MARKUS SCHOPP: Ich würde sofort unterschreiben.