Der auslaufende Vertrag von Tobias Kainz wurde in Hartberg bis 2026 verlängert. Damit bleibt der 31-jährige Feldbacher dem TSV treu. Kainz spielt seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2018 für Hartberg und ist Hartbergs Bundesliga-Rekordspieler. 174 Mal hat Kainz für die Oststeirer in der Bundesliga gespielt, 192 Mal insgesamt im TSV-Trikot.

„Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde alles dafür tun, den erfolgreichen Weg weiterzugehen“, sagt Kainz. Auch Trainer und Sportdirektor Markus Schopp freut sich über die Verlängerung: „Tobi ist seit Tag eins in der Bundesliga dabei und kennt das Projekt sehr gut. Er ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Idee und vor allem ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Kabine. Deswegen freut es uns sehr, mit Tobi Kainz weiterhin den Weg gemeinsam gehen zu können.“

Führungsspieler, der mit Erfahrung zur Seite steht

Auch Geschäftsführer Erich Korherr sieht nur Positives an der Vertragsverlängerung: „„Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball, den entscheidenden Pass. Sportlich wie menschlich ein toller Spieler, der seit dem Bundesliga-Aufstieg vor sechs Jahren dabei ist. Mit seiner Erfahrung kann er auch den jungen Spielern immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Die Verträge der Ersatztorhüter Tobias Knoflach und Fabian Ehmann, sowie der Feldspieler Michael Steinwender, Thomas Rotter, Ousmane Diakite, Manfred Gollner und Mario Kröpfl laufen aus. Ebenso enden die Leihverträge von Angelo Brückner (Bayern München II) und Mamadou Sangare (Salzburg).