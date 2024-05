Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Trainerteams im Fußball aus nur einem Cheftrainer, Co-Trainer und Tormanntrainer bestanden haben. „Der Fußball hat sich so weiterentwickelt, ist so intensiv geworden. Wenn du da nicht das Letzte rausholst, bist du hinten nach“, sagt Christoph Glashüttner. Er ist seit der zweiten Hartberger Bundesligasaison Teil des Trainerteams – damit längstdienender Trainer der Oststeirer und hört auf die Bezeichnung: „Head of Performance & Analytics“.

Wenn Spiele stattfinden, sitzt Glashüttner mit dem Tablet am Schoß auf der Ersatzbank und hat seine Augen auf den Leistungsdaten der Spieler – und nicht auf dem aktuellen Spielgeschehen. „Wir beobachten von jedem Spieler die Spielleistung und kennen die Maximalleistung“, sagt Glashüttner. Das heißt: Wenn Spieler Maximalwerte überschreiten und eine Ermüdung eintreten könnte, kommt Glashüttner zum Zug. Dann informiert er das Trainerteam darüber. Die Information, die er dazu gibt: Verletzungswahrscheinlichkeiten, die die Präventivmodelle anhand von Belastungen der vergangenen Wochen vorgeben. Was der Cheftrainer dann mit dieser Information macht, ist freilich „höchst spielabhängig. Und ich kann ja nicht voraussagen, ob sich ein Spieler verletzt, oder sicher sein, dass sich ein Spieler nicht verletzt.“



Gerade bei kleinen Vereinen – wie etwa dem TSV Hartberg – ist Verletzungsprävention besonders wichtig. „Wir haben nicht den breitesten Kader der Liga, im Hintergrund viele junge Spieler, die wir für die Zukunft entwickeln“, sagt Glashüttner. Dementsprechend wären langfristige Ausfälle von gleich mehreren Stammspielern fatal. Deswegen wird im Training auch ein besonderes Augenmerk auf die Belastungssteuerung gelegt. „Es ist ganz genau festgelegt, welche Parameter an welchem Tag für uns wichtig sind.“ Basis ist da die taktische Periodisierung mit zwei Entwicklungstagen: Der Trainer bestimmt den Inhalt, Glashüttner und Athletiktrainer Kevin Maritschnegg achten darauf, dass die Übungs- und Spielformen mit dem physischen Ziel zusammenpassen.

Künstliche Intelligenz als Vorteil

Auch da ist Prävention das große Stichwort: Die Verletzungswahrscheinlichkeit wird aufgrund der Vorbelastung aus Spiel oder vergangenen Trainings berechnet. Dazu kommen subjektive Abfragen an die einzelnen Spieler. „Ist ein Spieler bei hochintensiven Metern gefährdet, nehmen wir ihn beispielsweise vor der letzten Übung raus“, sagt Glashüttner. Komplizierter wird es bei taktischen Inhalten, wenn die Übungsdauer nicht klar ist, weil immer wieder unterbrochen und in Folge erklärt wird. „Da werden die physischen Hauptparameter von mir vorgegeben, ich teile den Trainern mit, wenn eine gewisse Prozentzahl erreicht ist und dementsprechend wird dann fortgesetzt oder beendet“, sagt der Mann am Tablet beim TSV.

Grundsätzlich steht aufgrund von Prognosen beziehungsweise Berechnungen vor den Trainingseinheiten fest, wie intensiv die Einheit wird. Glashüttners Job ist es, zu überprüfen, ob der gewünschte Zweck auch tatsächlich eintreten wird. In Hartberg setzt man dafür auf die künstliche Intelligenz von Strykerlabs – ein Grazer Unternehmen, das Glashüttner mitgegründet hat. Und durch Gründer Philipp Klöckl ist im Jahr 2019 auch der Kontakt zu Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp entstanden.



Glashüttners Glück: „Markus Schopp denkt sehr innovativ, was dieses Thema betrifft. Für uns Datenanalysten ist wichtig, dass sich der Trainer damit beschäftigt. Das ist bei uns definitiv der Fall und dementsprechend macht das auch Spaß.“