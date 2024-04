Seit Jahren arbeitet Hartberg am neuen Stadion-Projekt. Bekanntlich ist mit der Saison 2025/2026 in der Profertil-Arena nichts mehr möglich, die mobilen Strahlrohrtribünen hinter dem Tor sind in den Lizenzbestimmungen dann nicht mehr vorgesehen. Höchste Zeit also, dass Schwung in die Geschichte kommt. „Ich kann das Sportliche kommentieren, aber wir haben noch ganz andere Themen in Hartberg, für die ich nicht verantwortlich bin“, sagte etwa Hartberg-Trainer Markus Schopp nach dem 1:3 gegen Sturm. Dass er damit das Thema Infrastruktur und Stadion meint, ist kein großes Geheimnis.