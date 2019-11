Facebook

Sturm feiert verdienten 5:1-Sieg © GEPA pictures

Sturm startete stark und Philipp Huspek machte dort weiter, wo er zuletzt gegen Rapid (1:1) aufgehört hatte. Und zwar beim Toreschießen. Er verwertete eine Vorlage von Otar Kiteishvili sehenswert zum 1:0. Mit der Führung in der 6. Minute ließen es die Grazer etwas ruhiger angehen. Die Tiroler waren bemüht, den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang den Gastgebern nicht, weil Sturm-Torhüter Jörg Siebenhandl mit unglaublichen Paraden glänzte. In der 10. Minute war Sturms Schlussmann doppelt zur Stele. Zuerst versuchte es Lukas Grgic aus der Distanz. Siebenhandl parierte den abgefälschten Schuss mit der Hand. Zlatko Dedic stocherte nach und Siebenhandl war per Fuß zur Stelle. Und der Goalie sollte nicht zur Ruhe kommen. Fünf Minuten später rettete er gegen Kelvin Yeboah und in der 40. Minute nochmals gegen Dedic. Die größte Tiroler Chance hatte aber Sebastian Satin in der 31. Minute. Doch der Tiroler köpfelte völlig alleinstehend ins Außennetz. Sturm ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Einen Freistoß von Kiril Despodov verlängerte Bekim Balaj mit dem Kopf und Juan Dominguez (37.) schoss den Ball über die Linie.

Zwei Eigentore

Nach dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst stellte Florian Toplitsch (49.) mit einem sehenswerten Eigentor auf 3:0 für die Schwarz-Weißen. Später tat es ihm Ivan Ljubic gleich. Sturms Mittelfeldmann erzielte das 3:1 (54.) für die Tiroler. In der Folge ließen es die Grazer ruhiger angehen, wollten das Geschehen auf dem Platz kontrollieren. Das taten sie auch. Und nicht nur das. Einen Fehler der Tiroler nutzte Despodov (68.) zum 4:1. Die Gegenwehr der Tiroler war damit gebrochen, die Grazer begnügten sich mit der Drei-Tore-Führung und so wurde das Spiel professionell, aber ohne weitere Höhepunkte zu Ende geführt. Nur in der Nachspielzeit war Kiteishvili (93.) zur Stelle. Er köpfelte das 5:1. Sturm war besser, aber auch wesentlich effektiver als WSG Tirol. Der Sieg ist verdient.