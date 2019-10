Die Austria startet schlecht, kam besser ins Spiel und liegt nun mit 1:0 in Führung.

© GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker!

Der SK Sturm ist zum Abschluss der 10. Bundesliga-Runde zu Gast bei der Wiener Austria in der Generali-Arena. Die Grazer wollen mit einem Erfolgserlebnis in die zweiwöchige Länderspielpause gehen. "Wir haben diese Woche gut gearbeitet, alle sind fit und alle sind motiviert", sagte Sturm-Trainer Nerstor El Maestro vor dem Spiel. Für die folgende Startformation hat sich der 36-Jährige entschieden. Kapitän Stefan Hierländer muss auf der Bank Platz nehmen. In Bezug auf die Aufstellung spricht El Maestro von einem "ziemlich stabilen Konstrukt".

SK Sturm:

Austria Wien: