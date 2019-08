Facebook

Um exakt 20.09 Uhr legten die Fan-Klubs vor dem Stadion mit ihrem Support los, stimmten sich ein auf ein Spiel außerhalb des Stadions. Aufgrund des Becherwurfs beim Europa-League-Qualifikationsspiel durften bekanntlich keine Zuseher ins Stadion. Einlass hatten nur Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre inklusive der Begleitpersonen. In der Arena "hinterließen" sich ein Spruchband auf der Nordtribüne mit einer Botschaft an die Mannschaft. "Geht scho Schwoaze, beißt's und kämpft's" war dort zu lesen. Mit den Anpfiff wurde es auf dem Vorplatz so laut, dass es auch auf dem Rasen zu vernehmen war. Die rund 3000 Kinder schrien aus Leibenskärften mit. Beim 1:0 in der 14. Minute kochte der Vorplatz über, drinnen jubelten die Jugendlichen.