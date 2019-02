Facebook

Sandi Lovric © GEPA pictures

Mit dem Ergebnis in Mattersburg (1:1) zum Frühjahrsauftakt ist man beim SK Sturm nicht wirklich zufieden. "Das Ergebnis ist nicht das, was wir wollten, wir wollten drei Punkte. Aber trotzdem glaube ich, dass die zweite Halbzeit sehr ansehnlich war", sagte Jakob Jantscher auf Sky. In der zweiten halbzeit steigerte sich die gesamte Grazer Mannschaft. Auch Sandi Lovric, der in der Vorbereitung wegen Knieproblemen zwei Wochen fehlte, wurde besser und bereitet den Ausgleichstreffer von Otar Kiteishvili mit einem herausragenden Vorarbeit vor. "Ich freue mich, dass mein Pass zu Ausgleich geführt hatte", sagte der Mittelfeldspieler.

