Der steirische Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl empfing eine Sturm-Abordnung in Mariazell und mahnte das menschliche Miteinander ein.

© Anna Maria Scherfler

Sollte des SK Sturm das Cup-Finale am 9. Mai gegen Salzburg beginnen, ja dann...

...steht eine Wallfahrt auf dem Programm. Was in den Amtsräumen des steirischen Diözesanbischofs Wilhelm Krautwaschl seinen Anfang nahm, wurde am 15. Oktober zu Ende gebracht. Eine kleine aber feine schwarz-weiße Delegation machte sich unter dem Titel "Sturm auf Mariazell" von Gusswerk auf zum Fußmarsch nach Mariazell. Präsident Christian Jauk marschierte ebenso mit wie die Vizepräsidenten Ernst Wustinger und Peter Schaller sowie Vorstandsmitglied Herbert Troger und einige ganz treue Sturm-Anhänger.

Die Katholische Presseagentur Österreich schrieb folgendes:

Der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl hat Mitglieder und Anhänger des Fußballklubs SK Sturm Graz zu Fairness aufgefordert und den Teamgeist beschworen. Durch Sport und Spiel sowie auch durch die Art und Weise, "wie wir uns auf den Rängen zeigen und geben", werde auch ein Zeugnis gegeben von Gott und ein Beitrag geleistet "zu einer Welt, in der das Miteinander mehr zählt und das Gemeinsame vor dem Trennenden steht", sagte Krautwaschl in einer Predigt am Sonntagnachmittag anlässlich einer Wallfahrt des Fußballklubs nach Mariazell.

Der Bischof unterstrich die christliche Überzeugung, dass ein Mensch zählt und von Gott geliebt ist unabhängig von Leistung. Auch im Sport gebe es immer wieder "Durststrecken", spielte Krautwaschl auf die teilweise enttäuschenden Ergebnisse von Sturm Graz in der laufenden Saison an. "Erst dann, wenn wir wirklich bereit sind, den Menschen so zu betrachten, ihn unabhängig von Leistung als unendlich wertvoll, weil von Gott zuinnerst geliebt, zu sehen, werden wir unter uns Menschen etwas weiterbringen", sagte der Bischof.

Eine solche Sichtweise "schmälert nicht Leistungsbereitschaft, sondern befreit dazu". Nur wenn sich Menschen "bis ins Letzte ernstgenommen und geliebt" wüssten, "gelingt menschliches Miteinander, gelingt Teamgeist", erklärte Krautwaschl. Diese "Melodie Gottes" gelte es aufzunehmen und entsprechend zu leben - "als Kampfmannschaft, als Vorstand, als Fans". Dann werde erfahrbar: Wer sich im Bewusstsein, dass jedes Ich durch ein Du ergänzungsbedürftig ist, ganz einsetze, dem könne "Gott das Seine dazugeben".

Der Vorstand des SK Sturm Graz mit Präsident Christian Jauk hatte anlässlich des Cupsieges in der Saison 2017/18 eine Wallfahrt nach Mariazell angekündigt. Zur Umsetzung dieses Versprechens war die gesamte Sturmfamilie eingeladen, am Sonntagmittag einen ca. dreistündigen Weg in das obersteirische Marienheiligtum mitzugehen. Die Fußwallfahrer wurden von Diakon Franz Wallner angeführt; die heilige Messe um 16 Uhr in der Basilika von Bischof Krautwaschl geleitet und von der Band sowie dem Mitarbeiterchor der Lebenswelten der Barmherzigen Brüder Steiermark musikalisch gestaltet.