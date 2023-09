Während der SK Sturm am Wochenende in der Bundesliga Rapid ein 1:1 abgeknöpft hat, ging Leobendorf in der Regionalliga Ost gegen Rapid II mit 1:4 unter – die Rollen im heutigen Cup-Duell sind klar verteilt. „Wenn man sich unsere Ergebnisse der vergangenen Wochen anschaut, sieht man, dass wir uns nicht mehr wirklich auf die Meisterschaft konzentrieren haben können“, sagt Leobendorf-Präsident Josef Weber, dessen Verein seit fünf Spieltagen ohne Sieg ist. „Keiner wollte sich verletzen, jeder will dabei sein – das ist ein absolutes Traumlos.“

Das Sparkassen-Stadion in Leobendorf, wo in der ersten Runde Zweitligist Horn ausgeschaltet wurde, ist mit 1500 Zusehern restlos ausverkauft, darunter sind gut 400 Sturm-Fans. „Spieler, die leicht angeschlagen sind oder deren Akkus noch nicht vollständig aufgeladen sind, bekommen eine Pause“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer nach den intensiven letzten Tagen. Klar ist aber auch: „Du kannst dir keinen Fehltritt leisten.“