Der SK Rapid avancierte in jüngster Vergangenheit zum Lieblingsgegner des SK Sturm. In den letzten zehn Spielen (Liga und Cup) feierten die Grazer neun Siege bei einer Niederlage. Das Torverhältnis der zehn Partien: 20:9. Sieben der 20 Sturm-Tore erzielte Manprit Sarkaria, zwei beim 2:0-Sieg im Cup-Finale, fünf in den neun Meisterschaftsspielen. Dass der ehemalige Austria-Spieler so oft gegen die Hütteldorfer trifft, ist mehr oder weniger Zufall. Dass es so ist, freut seine Kollegen ebenso wie die Sturm-Anhängerschaft.