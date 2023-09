Vollgas und Intensität werden beim SK Sturm auf dem Spielfeld bei einem Pflichtspiel und in jeder Trainingseinheit großgeschrieben. In Graz-Messendorf kam es dabei bei einem Spieler zu einer großen Schrecksekunde.

Mittelfeldspieler Javi Serrano verschluckte nämlich während des Trainings eine Biene. Sofort wurde der Spanier medizinisch versorgt, mit Eiswürfeln wurde vorgesorgt, dass es nicht zu einer Schwellung im Halsbereich kommt. Anschließend wurde der 20-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Zum Glück keine Allergie

Zum Glück hat sich herausgestellt, dass der von Atletico Madrid bis Sommer 2024 ausgeliehene Rechtsfuß nicht allergisch gegen Bienen ist. Zur Sicherheit wurde der Madrilene mit Cortison behandelt.

Serrano ist mittlerweile bereits wieder auf dem Weg der Besserung, wird aber für das Europa-League-Heimspiel des SK Sturm gegen Sporting Lissabon, das am Donnerstag um 21 Uhr in der Merkur-Arena angepfiffen wird, nicht im Kader stehen. Für die Partie gibt es nur noch wenige Restkarten. Wer noch keine Karte hat und dabei sein will, muss sich also beeilen.