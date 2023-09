Gerade einmal fünf Bundesligaspiele hatte David Affengruber in den Beinen, als er im Sommer 2021 von Meister Salzburg zum SK Sturm gewechselt ist. "Wir haben gewusst, dass er fußballerisch sehr gut in unser Profil passt und seine Mentalität ihn auszeichnet", sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer rückblickend. Heute kann man sagen: Den Grazern ist ein sehr guter Transfer gelungen. 90 Pflichtspiele (63 in der Bundesliga, neun im Cup, 18 im Europacup) absolvierte der Innenverteidiger im schwarz-weißen Trikot. Acht Tore erzielte Affengruber dabei. "Von der 2. Liga in die Bundesliga zu wechseln, war schon eine neue Liga für mich. Aber ich habe sehr viel von den Spielern, die um mich herum spielen, lernen können. Vor allem von Gregory Wüthrich, der mehr Erfahrung hat, habe ich mir einiges abgeschaut", sagt der Rechtsfuß.