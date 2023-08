Beim 1:3 in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation zu Hause gegen Ajax Amsterdam betrat Otar Kiteishvili – zumindest als Zuseher – erstmals die Merkur-Arena. Das war am 1. August 2018. Einen Tag zuvor wurde sein Transfer von Dinamo Tiflis zum SK Sturm fixiert. Heute (17 Uhr, Sky) wird der Georgier erneut in der Merkur-Arena sein, wenn die Grazer in der Bundesliga auf Austria Klagenfurt treffen.

Diesmal ist der Offensivspieler aber nicht nur Zuschauer, sondern einer der Hauptdarsteller auf dem Spielfeld. Die bittere 1:4-Niederlage gegen PSV Eindhoven im Hinspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation ist verdaut. „Es war ein hartes Spiel, wir haben fast keine Chance gehabt“, sagt der 27-Jährige. „Solche Tage gibt es im Fußball. Wir werden daraus lernen und uns verbessern. Die Mentalität im Kader ist so gut, dass jeder schon wieder voll auf Klagenfurt fokussiert ist.“

Der Saisonstart ist auf nationaler Ebene mit drei Siegen aus drei Spielen gelungen. „Jetzt müssen wir aber weiter drauf bleiben“, sagt Kiteishvili. Drauf bleiben, das tut der georgische Nationalteamspieler auch auf dem Feld. „Ich gebe in jeder Partie 100 Prozent. Egal, wie fit ich bin. Manchmal geht es besser, manchmal weniger gut.“ Nachsatz: „Momentan bin ich fit.“