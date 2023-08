Während im Süden Österreichs die Platzwarte mit großer Sorge das Wettergeschehen beobachten und etwa der Platz in Großklein unter Wasser steht, was eine Spielabsage zur Folge hatte, gibt sich Stefan Weber gelassen. "Wir sind gut vorbereitet", sagt der Head Greenkeeper der Merkur Arena. Im Hinblick auf das Spiel des SK Sturm am Samstag gegen den LASK sagt er: "Der Rasen befindet sich in einem sehr guten Zustand." Obwohl in den vergangenen Tagen 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen wurden, ist er zuversichtlich.

„Es könnten in den kommenden Stunden noch gut 70 Liter dazukommen, aber auch das wäre kein Problem.“ Das Team hat Vorsorge getroffen. „Schon bevor der Regen gekommen ist, haben wir den Rasen entsprechend vorbereitet.“ Das Grün wurde aerifiziert. Dabei sticht eine Maschine tausende kleine Löcher in den Untergrund. Das Regenwasser kann so wesentlich besser in die Drainage abrinnen. Weber ist für das Stadion Liebenau zuständig und hat bei RB Leipzig das Handwerk des Greenkeepers gelernt.