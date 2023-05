Der sechste Cup-Titel wird ordentlich gefeiert. Heute ab 16 Uhr wird der Grazer Hauptplatz in Schwarz-Weiß erstrahlen. Die Mannschaft, die Rapid in Klagenfurt im Finale mit 2:0 besiegte, wird vom Trainingszentrum in Messendorf mit einem Doppeldecker-Bus zum Hauptplatz chauffiert. Die Party hat bereits am Sonntag nach dem Schlusspfiff begonnen, wann sie endet, ist ungewiss. "Wenn ich die Burschen jetzt nicht feiern lasse, dann weiß ich nicht, wofür wir das alles machen. Und ich werde dabei sein und sicher nicht als Erster ins Bett gehen. Es kann durchaus sein, dass ich von der Nacht in den Tag gleite", sagt Trainer Christian Ilzer und fügt hinzu: "Die Spieler sind auf dem Platz top und sie können sicherlich auch ordentlich feiern."

Einen besonderen Aufruf zum Feiern gibt es daher auch von Sturm-Kapitän Stefan Hierländer:

"Wir werden den Titel auf dem Hauptplatz gebührend feiern", sagte auch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Aufgrund der Feierlichkeiten in Graz (Cup-Titel, Klub-Geburtstag und Gedenkfeier an Jahrhunderttrainer Ivica Osim) wird in der Zeit von ca. 15.30 bis 24 Uhr ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, kündigten die Graz-Linien an (hier die Details dazu).

Auch Sturm-Präsident Christian Jauk wird heute zu den Fans der Schwarz-Weißen sprechen. Er war es auch, der vor der Partie das 2:0-Ergebnis exakt vorausgesagt hatte: "Heute geht es um die gesamte Sturm-Familie. So eine Atmosphäre habe ich noch nie erlebt. Das war ein Finale, das wir überall herzeigen können. Da halten wir mit jeder Topliga mit."

Partytime ist einschließlich bis Dienstag. Am Mittwoch beginnt dann wieder die Vorbereitung für die Meisterschaft. Dass die Sturm-Spieler aufgrund der Feier am kommenden Wochenende im Spiel gegen die Wiener Austria womöglich nicht die entsprechende Fitness haben, denkt Ilzer nicht. "Die Burschen können die Party wegstecken." Und allen ist bewusst, dass die Chance auf das Double lebt. Darum wurde auch noch extra im Mannschaftsbus auf dem Weg von Klagenfurt nach Graz der Trainingsplan verschickt. Mittwoch wird schon wieder zwei mal trainiert.