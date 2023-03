Mit dem Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen die Wiener Austria in der vergangenen Woche hat sich Emanuel Emegha als Torschütze zurückgemeldet. Er hatte eine lange Durststrecke, traf zuvor das letzte Mal am 13. November 2022 (1:1 gegen den LASK) und machte in jüngster Vergangenheit wenig aus seinen vielen guten Chancen. Aber jetzt ist der 20-Jährige wieder da, hat Selbstvertrauen getankt und in den vergangenen Tagen gut gearbeitet. Es könnte der ominöse Knopf sein, der einem Stürmer aufgehen muss, um eine Serie hinlegen zu können. Emegha ist jedenfalls bereit für seine nächsten Tore. Am besten schon am Sonntag(17 Uhr) im Auswärtsspiel gegen WSG Tirol. Der Stürmer möchte seinen Teil zu einem erfolgreichen Spiel wieder beitragen. „Ich erwarte mir ein wirklich hartes Spiel“, sagte er.