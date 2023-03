Mit seinen Bundesliga-Toren fünf und sechs avancierte Emanuel Emegha nicht nur zum Matchwinner gegen die Wiener Austria (3:1). Sturms Angreifer hat sich auch ein wenig den Ballast von seinen Schultern geballert. Der Niederländer mit nigerianischen Wurzeln verspürte Druck in den vergangenen Wochen. Er kam zu vielen Chancen, traf aber nicht. Das nagt am Selbstwertgefühl, das beschäftigt jeden Stürmer, einen wie Emegha aber besonders. „Er ist ein sehr sensibler Typ, er braucht eine Bezugsperson. Er ist noch ein sehr junger Spieler, ein suchender Spieler, der großes Potenzial in sich trägt“, beschreibt Trainer Christian Ilzer den 19-Jährigen.