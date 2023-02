So ausgeglichen die Bilanz in den direkten Duellen zwischen dem SK Sturm und TSV Hartberg in der Bundesliga auch ist, über die Favoritenrolle muss man hinsichtlich des heutigen Aufeinandertreffens (17 Uhr) nicht diskutieren. Auch die Ausfälle von Gregory Wüthrich, Otar Kiteishvili, Albian Ajeti und Jakob Jantscher ändern an der aktuellen schwarz-weißen Vormachtstellung nichts. Wenn Sturm in Hartberg einläuft, steht auf der einen Seite die zweitbeste Mannschaft Österreichs. Die einzige, die Salzburg aktuell das Wasser reichen kann und das auch immer wieder tut.