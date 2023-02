Nach dem verschossenen Elfmeter von Salzburgs Nicolas Capaldo und dem damit verbundenen Aufstieg ins Halbfinale des ÖFB-Cups kannte der Jubel bei den Sturm-Spielern und den mitgereisten Fans keine Grenzen. 5:4 siegten die Grazer im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit 1:1 gestanden war und in der Verlängerung keine weiteren Tore gefallen waren. In der Kabine ging die Post ab. „Da war richtig Action drinnen“, sagte einer aus der Sturm-Mannschaft. Wenig später im Bus gönnte sich das sportliche Spitzentrio Andreas Schicker, Christian Ilzer und Uwe Hölzl einige Bierchen. Salzburg nimmt man nicht ganz so einfach einen Titel weg. Trainer Ilzer will jedoch betont wissen: „Wir haben ein tolles Match gespielt. Es ist aber ,nur‘ ein Sieg im Viertelfinale. Für den Titel im Cup braucht es sechs Siege.“