Bei Sturm II kommt es zu einer Rochade in der Innenverteidigung. Simon Nelson wechselt in die Bundesliga und schließt sich Altach an, im Gegenzug gaben die Steirer am Samstagvormittag die Verpflichtung von Sandro-Luca Molnar bekannt, der von Liefering nach Graz wechselt.

Nelson, der bei den Schwarz-Weißen alle Nachwuchsauswahlen durchlief und 51 Spiele für das Zweierteam von Sturm bestritt, trat mit dem Wunsch nach Veränderung an Geschäftsführer Sport Andreas Schicker heran. "Nach guten Gesprächen mit Altach konnten wir uns schnell einigen und Simon diesen Wechsel ermöglichen", wird dieser in einer Aussendung zitiert. "Ich wünsche Simon viel Erfolg beim SCR Altach und alles Gute für seinen weiteren Karriereweg."

Anstelle des 21-Jährigen wird der um zwei Jahre jüngere Molnar künftig Thomas Hösele zur Verfügung stehen. Schon von 2016 bis 2018 wurde er in der Sturm-Akademie ausgebildet, nun kehrt der 1,87-Meter-Linksfuß nach Graz zurück. "Sandro Molnar ist ein junger steirischer Innenverteidiger mit großem Potenzial", so Schicker. "Mit seiner Größe und Präsenz bringt er wichtige Attribute mit, bei Sturm II soll er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Wir freuen uns, dass sich Sandro für den SK Sturm entschieden hat und sind von seinen Fähigkeiten überzeugt."