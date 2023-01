Im letzten Vorbereitungsspiel der Grazer gegen Dinamo Batumi schickte Trainer Christian Ilzer einige junge Spieler aufs Feld. Am Ende stand ein 2:2 Unentschieden auf der Habenseite. Das Spiel musste nach einer Minute wegen eines Stromausfalles unterbrochen werden und startete erst nach zehn Minuten wieder. Das störte Sturm aber nicht, vor allem in der ersten Halbzeit wusste die junge Garde des SK Sturm zu überzeugen. Folgerichtig gingen die Grazer dann auch mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte wurden die Georgier dann aber stärker und konnten nach 1:2 Rückstand noch den Ausgleich erzielen.

Das erste Spiel am heutigen Tag verlief nicht nach Wunsch. Der SK Sturm verliert den vierten Test gegen FK Bačka Topola mit 1:3. Die Grazer kamen am frühen Nachmittag im Trainingslager in der Türkei nicht wirklich ins Spiel. Folgerichtig ging es nach einer zu passiven ersten Halbzeit mit 0:1 in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit kam die Sturm-Mannschaft besser ins Spiel und die belohnte sich mit dem Ausgleich. In der 54. Minute traf Sarkaria per direktem Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:1. Danach gaben die Steirer das Zepter wieder aus der Hand und kassierten weitere zwei Tore zum Endstand von 1:3. Mit Grgic, Schendl und Stückler kamen auch drei Spieler aus der eigenen Jugend zum Einsatz.

