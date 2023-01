Der SK Sturm hat das Testspiel gegen den slowenischen Klub NS Mura in Catez mit 3:1 gewonnen. Dabei hat sich auch Neuzugang Bryan Teixeira in die Torschützenliste eintragen können. Der Flügelspieler wurde auf der Zehner-Position eingesetzt und kam in den zweiten 45 Minuten zum Einsatz. Die weiteren Treffer für das Team von Trainer Christian Ilzer erzielten Sandro Ingolitsch nach schöner Vorlage von David Affengruber sowie der erst 16-jährige Youngster Leon Grgic.