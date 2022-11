Ich wünsche mir, dass die Spiele auch einmal klarer ausgehen, damit ich auch einen Gregory Wüthrich früher auswechseln kann“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer zuletzt. Worte, die den Stellenwert des Grazer Abwehrchefs, der in allen 24 Pflichtspielen dieser Saison zum Einsatz kam und 23 Mal in der Startelf stand, herausstreichen. „Das hört man natürlich gerne und zeigt, dass ich ein wichtiger Teil der Mannschaft bin. Es bedeutet mir viel, dieses Vertrauen zu spüren, weil das bei mir vor meiner Zeit bei Sturm nicht immer der Fall war“, sagt der Schweizer, der sich „dank der Trainer und Betreuer, die sehr viel Zeit damit verbringen, uns weiterzuentwickeln“, so fit wie noch nie zuvor fühlt. „Körperlich geht dieser Herbst an keinem spurlos vorbei. Aber die vielen positiven Erlebnisse helfen natürlich extrem, einfacher zu regenerieren. Und die letzten drei Spiele in diesem Jahr ziehen wir natürlich voll durch.“