Mit einem 1:0-Sieg in letzter Sekunde gegen Feyenoord Rotterdam hat sich der SK Sturm eine gute Ausgangslage für den letzten Spieltag in der Europa League geschaffen. Die Grazer haben es nun am 3. November in Dänemark selbst in der Hand, in der Europa League zu überwintern. Wie das klappen würde und welche Platzierungen noch möglich sind, sehen Sie hier:

Sturm beendet die Gruppenphase der Europa League auf...

... Platz 1, wenn:

Sturm gegen Midtjylland gewinnt und Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam nicht gewinnt.

Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam nicht gewinnt. Sturm gegen Midtjylland unentschieden spielt und Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam verliert.

Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam verliert. Sturm und Lazio gewinnen, Sturm aber so hoch siegt, dass es die bessere Tordifferenz als die Italiener hat

In diesen Fällen würde der SK Sturm fix im Achtelfinale der Europa League stehen.

... Platz 2, wenn:

Sturm gegen Midtjylland nicht verliert und Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam nicht verliert.

Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam nicht verliert. Dann wären die Grazer Zweiter und würden gegen einen Tabellendritten aus der Champions League um einen Platz im Europa-League-Achtelfinale spielen.

... Platz 3, wenn:

Sturm gegen Midtjylland verliert und Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam zumindest einen Punkt holt.

Lazio Rom gegen Feyenoord Rotterdam zumindest einen Punkt holt. Als Gruppendritter würde Sturm in die Zwischenrunde der Conference League wechseln und gegen einen Tabellenzweiten der Conference-League-Gruppenphase um ein Achtelfinalticket spielen.

... Platz 4, wenn: