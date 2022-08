Lediglich 16 Bundesligaspiele hatte Maximilian Wöber 2017 in den Beinen, als Ajax Amsterdam zuschlug, ihn für 8,1 Millionen Euro vom SK Rapid loseiste und so zum Rekordtransfer der Hütteldorfer machte. Mit Robert Beric (7,5 Mio.) und Mert Müldür (4,7 Mio.) machten die Wiener davor und danach ebenfalls Millionen. Nicht selten fragten sich Fans anderer Klubs in Österreich, deren beste Spieler für weniger Ablöse gehen konnten: „Wie machen das die Wiener bloß?“