Mit hängenden Köpfen schlichen die Sturm-Spieler in Ried vom Platz. Keiner in der schwarz-weißen Gruppe war mit dem 1:1 zufrieden. Das Ergebnis an sich war aus Grazer Sicht unnötig, das Zustandekommen richtig ärgerlich. Erstens, weil die Grazer in der ersten Hälfte aus ihrer Dominanz inklusive 1:0-Führung nichts mehr Zählbares zustande brachten. Es fehlte die Entschlossen- und Klarheit im Angriffsdrittel. Zweitens, weil der Elfmeter zu geben war, den Sandro Ingolitsch verursacht hatte, als er mit seinem Fuß das Bein von Tin Plavotic im Strafraum berührte. Der Sturm-Spieler ist jedoch von jeglicher Absicht freizusprechen. Und drittens, weil man aus der numerischen Überlegenheit (ab der 62. Minute) weder die Führung behielt, noch zusätzliches Kapital daraus schlagen konnte.

Die Automatismen greifen

Die Umstellungen in der Startformation auf sechs Positionen sind nicht ins Gewicht gefallen, wie die Überlegenheit der ersten 45 Minuten zeigte. Woran es aber doch gemangelt hat, ist die Effizienz. Sturm ist in der sogenannten Hurrikan-Phase brandgefährlich. Also dann, wenn alles auf Angriff fokussiert ist. Das gemeinsame hohe Pressing funktioniert, egal, wer auf dem Platz steht. Die Automatismen greifen in dieser Situation, jeder weiß, was zu tun ist, wohin er laufen muss. Man lässt den Gegner kaum Raum, zwingt ihn aufgrund des hohen Drucks zu Fehlern. So ist auch das 1:0 in Ried entstanden. Gemeinsam haben die Grazer den Ball den Riedern abgejagt und schnell umgeschaltet.

Aber keine Mannschaft der Welt kann ein ganzes Spiel im Angriffspressing agieren. Es braucht Entlastung. Die findet Sturm mitunter in der Mauerphase, wie Ilzer sie nennt. In diesen Minuten steht die Mannschaft tief und versucht, kompakt und gemeinsam im Verbund die Defensivarbeit zu verrichten, um die Gegenspieler nicht in gefährliche Zonen zu lassen. Eine andere Möglichkeit der Erholung wäre es, das Positionsspiel im Ballbesitz zu forcieren und nicht permanent auf blitzschnelle Umschaltmomente zu setzen. In den bisherigen drei Bundesliga-Partien kam Sturm im Schnitt nur auf 45 Prozent Ballbesitz. Dem Ball weniger nachlaufen zu müssen, kann im sehr kräftezehrenden Herbst noch ein entscheidender Faktor – Stichwort Belastungssteuerung – werden.

Sturm fehlt die Routine

„Wir dürfen aber kein Team sein, das im Verwaltungsmodus spielt“, betonte Ilzer nach dem 1:1 in Ried. Aber genau das ist den Schwarz-Weißen am Samstag „passiert“. Man hat nach dem Führungstreffer von Christoph Lang (15.) nicht nachgesetzt. Der Hurrikan flaute ab. Das Positionsspiel war viel zu wenig konkret, um den Vorsprung eiskalt über die Zeit zu bringen. Dafür bräuchte es mehr Routine. Diese fehlt Sturm aufgrund vieler junger und zu unerfahrener Spieler.

Am Dienstag (20.30 Uhr) im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der Champions League zu Hause gegen Dynamo Kiew braucht es totale physische Präsenz und vollste Konzentration – ganz egal, ob man sich in der Hurrikan- oder der Mauerphase befindet. Was die Kombination Sturm/Ilzer in mehr als zwei Jahren gezeigt hat: Der Mannschaft liegt es am besten, wie gegen Salzburg über die gesamte Spielzeit Vollgas zu geben. Nach der Rotation in Ried sollte dafür genug Kraft vorhanden sein.