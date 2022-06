21 Spieler des SK Sturm haben am Montagnachmittag das Training für die kommende Saison in Angriff genommen. Trainer Christian Ilzer musste auf die U21-Teamspieler David Affengruber, Alexander Prass und Luca Kronberger (sie steigen am Mittwoch in Training ein) sowie die A-Nationalteamspieler Rasmus Höjlund, Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovič, Neuzugang Tomi Horvat, Amadou Dante sowie Jusuf Gazibegovic (steigen nächste Woche ein) verzichten.