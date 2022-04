Die Nacht war für viele Personen aus dem engeren Umfeld des SK Sturm nach dem 2:1-Sieg über Salzburg kurz. Oder lange. Je nachdem, wie man an die Sache herangeht. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer feierte nicht nur den Heimsieg, sondern vor allem das Fixieren des zweiten Tabellenplatzes und die damit verbundene Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. „Die Schwoazen in Europa, schalalalalala“, gaben die Anhänger der Grazer nach dem Spielende zum Besten. „Es war natürlich ein fantastisches Gefühl und ein super Timing, zu Hause den Vizemeistertitel zu fixieren“, sagte Ilzer.