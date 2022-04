Die Serie der Spitzenspiele des SK Sturm geht weiter. Nach dem Rapid-Doppel, aus dem die Grazer vier Punkte holten, folgt heute im Heimspiel (18.30 Uhr) das Duell mit Salzburg. Der Tabellenerste und neuerliche Meister spielt gegen den Zweiten aus Graz. Den Titel „Best of the rest“ möchten die Schwarz-Weißen in dieser Saison zum Meisterschaftsende feiern. Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht, wie ein Blick auf die Tabelle zeigt.