Am Montag erschütterte ein Terroranschlag in Wien ganz Österreich. Nun erklärten sich auch Fans des SK Sturm Graz mit den Opfern solidarisch.

Das Transparent der Sturm-Fans © GEORG MICHL

Seit heute Früh sorgt ein riesiges Transparent auf einer Fußgängerbrücke in der Grazer Plüddemanngasse für Gesprächsstoff. In großen Lettern ist da jener Ausruf zu lesen, der seit dem fürchterlichen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend das Gefühl einer ganzen Stadt widerspiegelt: "Schleich di, du Oaschloch!" Darunter drücken Fans des Grazer Fußballvereins noch ihre Unterstützung für die Bundeshauptstadt aus: "Solidarität mit Wien."