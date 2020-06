Kleine Zeitung +

Hartberg - Sturm 1:2 Despodov dreht die Partie mit zwei Freistoßtoren

Tobias Kainz bringt Hartberg im Steirer-Derby gegen Sturm schon in der neunten Minute in Führung. Fünf Minuten vor Schluss gelingt Kiril Despodov per Freistoß der Ausgleich, in der 88. Minute sogar die Führung für die Grazer.