Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ERWIN SCHERIAU

Sturms Offensivspieler Thorsten Röcher redet mit Pressesprecher Alexander Fasching über seine Zeit in der Isolation. Der Niederösterreicher ist derzeit in seiner Heimat und nicht in Graz.

Von FIFA- und Pokerturnieren über ein Ausmisten des Kleiderschranks hin zu ausgiebigen Spaziergängen - der 28-Jährige gibt Einblicke in sein Privatleben.