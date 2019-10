Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Mit Salzburg ist heute Österreichs Vorzeigeklub zu Gast in Graz. Die „Bullen“ haben in der jüngeren Vergangenheit viel richtig gemacht und zählen inzwischen zu den Topklubs in Europa.