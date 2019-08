Traumdebüt von Bekim Balaj beim 1:0-Sieg des SK Sturm in der zweiten Bundesliga-Rund beim WAC. Philipp Huspek spendiert wegen seiner Gelb-Roten Karte Leberkäse für die Mannschaft.

© GEPA pictures

Strahlend und zufrieden spazierte Bekim Balaj nach dem 1:0 des SK Sturm beim WAC in die Kabine. Der Albaner hatte allen Grund dazu. Immerhin bestritt er statt des verletzten Thorsten Röcher sein erstes Bundesliga-Spiel für den SK Sturm und erzielte schon nach knapp fünf Minuten den entscheidenden Treffer zum 1:0-Auswärtssieg. „Erstes Spiel, erstes Tor, erster Sieg, was will man mehr?“, sagte der 28-Jährige glücklich. Assistiert wurde Balaj von Philipp Huspek, der auf dem rechten Flügel wieder unermüdlich rackerte.