Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuzugang Bekim Balaj © GEPA pictures

Das bittere Europacup-Aus ist abgehakt. Dem SK Sturm bleibt nur der Blick in die Liga-Zukunft. Und so bitter die beiden internationalen Auftritte ergebnistechnisch waren, so schwungvoll und erfolgreich sollen die nationalen Vorstellungen werden. Nach dem 3:0-Sieg im Heimspiel gegen St. Pölten haben die Grazer heute im ersten Liga-Auswärtsspiel gegen den WAC Sieg Nummer zwei im Visier. Sturm-Trainer Nestor El Maestro lobte in der jüngsten Vergangenheit sowohl seine Innenverteidigung als auch die Mittelfeldspieler. „Da haben wir schon eine gute Stabilität“, sagte der 36-Jährige.