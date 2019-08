Aufgrund des großteils fehlenden Publikums muss sich der SK Sturm heute gegen Haugesund selbst in einen Rausch spielen.

Sturm bereitete sich intensiv vor © GEPA pictures

Zehn Niederlagen in den jüngsten zehn Spielen bei einem Torverhältnis von 6:21. Die Europacup-Bilanz des SK Sturm in Heimspielen ist desaströs. Egal, kein Schwarz-Weißer denkt daran, wenn es heute (20.30 Uhr, Puls 4, live) darum geht, in die nächste Runde der Europa-League-Qualifikation aufzusteigen. Eine 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel gegen den FK Haugesund gilt es wettzumachen.