45 Mal führten die Teams von Sturm-Trainer Nestor El Maestro mit 1:0. In 44 Partien davon gingen sie auch als Sieger vom Platz.

Nestor El Maestro © GEPA pictures

Mit Dynamik, Konzentration und Laufbereitschaft schafften es die Spieler des SK Sturm beim 3:0-Sieg zum Bundesliga-Auftakt gegen St. Pölten, nicht nur die 7194 Zuseher in der Merkur-Arena zu überzeugen. Auch Trainer Nestor El Maestro hob genau diese Tugenden hervor. Besonders freute sich der 36-Jährige zudem über den Treffer von Juan Dominguez, der nach einem Eckball per Kopf das zwischenzeitliche 2:0 beisteuerte. „Standardsituationen sind brutal wichtig. Als Trainer lebst du auch in der österreichischen Bundesliga davon“, sagt El Maestro, der verrät, dass sich „das gesamte Trainerteam“ im Training um die Standardsituationen kümmert.