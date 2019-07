Facebook

Sturm hätte noch öfter jubeln können © GEPA pictures

Der SK Sturm hat am Sonntag einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Steirer feierten in der Auftaktrunde einen 3:0-Heimsieg über den SKN St. Pölten und sind damit gemeinsam mit dem WAC der erste Tabellenführer. Die Tore erzielten Jakob Jantscher (2., 57.) und Juan Dominguez (45.). Bei den Gästen wurde Rene Gartler in der 28. Minute ausgeschlossen.