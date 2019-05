In Gedenken an Sturm-Fan

© APA/EXPA/THOMAS HAUMER

In Hütteldorf läuft gerade das Spiel zwischen Rapid und Sturm - die Anhänger der beiden Lager haben sich lange nicht gesehen. Das Willkommensgeschenk der Rapidler gegenüber den Sturm-Fans lässt sich aber sehen. In Gedenken an den unlängst verstorbenen Sturm-Fan haben die Rapidler einerseits ein Spruchband, überreichten andererseits einen Kranz und eine Geldspende an Vertreter der Grazer Kurve.

Exakt 1899 Euro - das Gründungsjahr von Rapid - haben die Grazer entgegengenommen. Das Geld kommt wieder der Tochter des verstorbenen Sturm-Fans zugute.