Sturms Angreifer Markus Pink scheiterte zuletzt zwei Mal knapp am Torerfolg. Am Sonntag beim WAC soll das Timing besser werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Der WAC hat sein Ticket für den Europacup fix in der Tasche. Die Frage ist lediglich, ob sich die Kärntner mit Platz drei direkt für die Europa-League-Gruppenphase qualifizieren oder als Vierte in die Qualifikation müssen. Mit einem Sieg über den SK Sturm hätten es die Lavanttaler aus eigener Kraft in die Gruppenphase geschafft.